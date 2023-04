Als Theaterstück und als Film ist die Vorlage von Paolo Genovese ein Riesenerfolg! Sieben Freunde, drei Paare und ein Single, spielen bei einem gemeinsamen Abendessen ein gefährliches Spiel: Alle Handys kommen auf den Tisch und werden entsperrt. Alle eingehenden Telefonate werden mitgehört und alle eingehenden Fotos angesehen. Am 21. April, 19.30 Uhr, hat das „Das perfekte Geheimnis“ in einer Inszenierung der a.gon Theater GmbH jetzt in der Festhalle Wörth Premiere. Ein großer Spaß. Zu der Besetzung gehören unter anderem die Fernsehserienstars Saskia Valencia und Lara Joy Körner („Traumschiff“). Tickets (ab 17,50 Euro) bei der Stadtverwaltung Wörth (Tickethotline 07271131444, unter kulturtickets@woerth.de oder reservix.de und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen.