Nach dem Spiel gegen den Spitzenreiter hat Handball-Oberligist TV Offenbach direkt das Verfolger-Duell Zweiter gegen Dritten vor der Brust. Am Sonntag um 18 Uhr kommt die zweite Mannschaft aus Dansenberg in die Queichtalhalle. Nach der Niederlage gegen Primus Mundenheim will der TVO den Kontakt nicht ganz verlieren.

20:4 Punkte stehen auf den Konten der beiden Teams, beide verloren in Homburg und zu Hause gegen Mundenheim. Offenbachs Trainer Michael Übel erkannte nach Rückbetrachtung des Spiels gegen die VTV „umgedrehte Verhältnisse“. In der ersten Hälfte sei sein Team die klar bessere Mannschaft gewesen. Dann häuften sich die Ballverluste. „Am Ende war klar, dass eine einzelne Aktion dieses Spiel entscheiden kann“, so der Coach. Mut macht ihm das Abwehrverhalten gegen den Tabellenführer. Richtig gut habe es sein Team im Positionsangriff gegen die Gäste gemacht.

Mit Gegner Dansenberg hat Übel noch etwas gutzumachen. „2019/20 haben wir dort mit neun Toren verloren. Das ist die bitterste Niederlage, die ich je hatte“, sagt Offenbachs Trainer. Mit Marco und Timo Holstein sind die zwei erfolgreichsten Schützen vom damaligen 28:19 weiterhin bei Dansenberg und dieses Jahr mit 79 und 62 Treffern für 141 der 344 Dansenberger Tore gut. Die Gäste stellen auch eine gute Abwehr, was vor allem mit einer Personalie zusammenhängt: „Sie haben mit Markus Seitz wieder einen der besten Torhüter der Liga dazu bekommen. Er ist schon ein wenig ihre Lebensversicherung in knappen Spielen“, so Übel.

Dansenberg habe eine gute Mischung im Kader mit jungen Talenten, die vereinzelt schon Luft in der Dritten Liga schnuppern konnten, und erfahreneren Oberliga-Spielern. „Sie machen ihre Sache sehr konstant, kommen trotz der jungen Spieler ohne große Fehler aus“, resümiert der Offenbacher Coach.

Michael Übel wird am Sonntag wieder auf alle Spieler zurückgreifen können. Felix Kunz ist jedoch angeschlagen.