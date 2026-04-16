Zartmann, Max Herre und Joy Denalane beschallen im Juli mit Nico Santos und den Berliner Punk-Rockern Beatsteaks den Mount Klotz in Karlsruhe.

Ein pralles Programm mit Pop-Hymnen, Indie, Rock, Hip-Hop und elektronischen Sounds sind vom 23. bis 26. Juli beim Festival in der Günther-Klotz-Anlage unter freiem Himmel geboten. Neben den Topacts sind Blond, Loi, Leony, Ray Dalton, Blood Red Shoes, Disarstar, Lari Luke, Vincent Varus, Lara Hulo und Zimmer90 gebucht. Abseits der Hauptbühne sind wieder 70 Prozent des Programms kostenlos zugänglich. Und vor dem eigentlichen Festival startet am 15. Juli wieder das Fest am See.

Dichtete eine Hymne auf den Schwarzen Block der Antifa: der Hamburger Rapper Disarstar. Foto: Rufus Engelhardt

„Vier Tage, vier unterschiedliche musikalische Handschriften“, kündigte Martin Wacker, Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH, beim Kickoff an. Der Festivaldonnerstag bringt Pop in verschiedenen Spielarten. Er startet mit den gefühlvollen Songs von Ivo Martin. Danach heizt Loi an mit Hits wie „Gold“ und „Am I Enough“ und dann das deutsche Energiebündel Nico Santos, der Welthits wie „Home“ und „Rooftop“ landete.

Wer’s lauter mag, bucht den Freitag mit kraftvollem Indie Rock der Blood Red Shoes, und dem Hamburger Rapper Disarstar, der mit „Siamo Tutti“ eine Hymne auf den Schwarzen Block der Antifa gedichtet hat über einen „Around The World“-Sample. Wenn die Sonne untergeht am Mount Klotz kehren nach knapp 20 Jahren die Beatsteaks auf das Fest zurück. Und zu ganz später Stunde dreht Lari Luke zum Abschluss die elektronischen Beats auf.

Nach knapp 20 Jahren wieder am Mount Klotz: Beatsteaks. Foto: Band

Am Samstag sollen drei Auftritte die Hauptbühne auf Betriebstemperatur bringen: Caramuru aus Karlsruhe mit brasilianischem Crossover, Vincent Varus aus Stuttgart mit gut gelauntem Pop und die Liedermacherin Lara Hulo mit einer markant, kratzigen Stimme. Der frühe Abend bringt die Begegnung mit dem jungen Poptrio Blond aus Dresden, das mit ulkigen Klamotten ordentlich Dampf ablässt. Der Berliner Indie-Rapper Zartmann ist mit seinem Mix aus intensiven und lebenslustigen Songs raketenmäßig in die Charts gestartet und wurde 2026 als „Domestic Newcomer of the Year“ ausgezeichnet. Der Samstag klingt aus mit den sanften Schwingungen des Stuttgarter Indie-Pop-Duos Zimmer90.

Senkrechtstarter: Rapper Zartmann aus Berlin. Foto: Luis Frederik

Der Festivalsonntag startet gewohnt klassisch mit der Badischen Staatskapelle. In Kooperation mit dem Jazzclub stimmt Rosie Frater-Taylor entspannt auf den Nachmittag ein. Ray Dalton soll die Stimmung mit Pop-Soul hochgrooven. Leony, deren Pop-Songs als deutsche Pop-Export-Hits um den Globus schallen, sang mit „Fire“ den offiziellen Song zur Fußball-Europameisterschaft 2024. Dann gehört die Bühne dem Soul- und Hip-Hop-Traumpaar Max Herre und Joy Denalane.

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Karten und ausführliche Infos finden sich auf dasfest.de.