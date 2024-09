Ein aufregendes Wochenende hat die Stadt Wörth hinter sich. Der Radiosender SWR 4 hat hier sein Festival veranstaltet und an drei Abenden mit Thomas Anders, Night Fever und Chris de Burgh Tausende von begeisterten Besuchern in die Festhalle gelockt. Thomas Anders brachte am Freitag seine Modern Talking Band mit und huldigte alten Zeiten.

22 Nummern hatte Thomas Anders auf seiner Spielliste, allein 16 davon stammten aus den Jahren, als er mit Dieter Bohlen