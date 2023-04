Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war eine Auferstehung nach einem kulturellen Tiefschlaf: Das in London beheimatete, hochkarätige Arditti-Streichquartett hat am Donnerstag seinen ersten Auftritt seit März ausgerechnet in der Südpfalz bestritten – auch noch mit einer Uraufführung.

In der Corona-Krise sind die Musiker ihrem Schicksal überlassen, und Musikliebhaber werden auf kleine Streaming Events im Internet vertröstet. Den ungewöhnlichen Genuss jetzt in