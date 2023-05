Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Sahnestück war das Grundstück der Malls auf den ersten Blick nicht: direkt an der Hauptstraße von Berg auf dem steilen Hochufer gelegen. Doch was sie mit ihrem Architekten daraus gemacht haben, ist ein echter Hingucker. Und ein Rausgucker mit weiter Aussicht in die Rheinebene.

Susanne und Frank Mall fanden ihr Glück um Salatblätter gewickelt. Die Mutter hatte dem Paar das Grünzeug in Zeitungsseiten geschlagen und für die beiden Schildkröten mitgegeben.