„Our Favorite Things“ präsentiert das Frankfurt Jazz Trio am kommenden Sonntag in Herxheim: „Simply perfect“ verspricht die Ankündigung.

Kompositorisch wie interpretatorisch eigenwillig und frisch, traditionsbewusst, aber doch nicht retro ist der Stil, mit dem die Musiker swingende nostalgische Klassiker ohne Substanzverlust in die Gegenwart holen. Gediegen und weltmännisch gewandt bietet das Frankfurt Jazz Trio die elegante Spielart des Jazz.

Thomas Cremer spielte unter anderem mit Hans Koller, Bob Degen, und Ack van Rooyen, leitete zudem diverse eigene Formationen und ist Mitgründer und Schlagzeuger der seit 1986 bestehenden Frankfurt Jazz Bigband. Cremer war auf zahlreichen Festivals und bei vielen Rundfunk- und Fernsehproduktionen zu Gast, im Auftrag des Goethe-Instituts in Afrika und Osteuropa auf Tour, gründete 1994 die Gruppe Axis und 1998 das Frankfurt Jazz Trio. 2012 erhielt er den Hessischen Jazzpreis. Olaf Polziehn wurde 1970 in Ludwigsburg geboren. Als Sideman arbeitete er bei TV- und CD-Produktionen in Europa und den USA mit Musikern wie Patti Austin, Randy Brecker, Take Six, Till Brönner, Thomas Quasthoff, Bireli Lagrène, Bobby Durham, Al Foster, Jeff Hamilton, Scott Hamilton, Eddie Henderson, Rolf Kühn, Lewis Nash, Warren Vaché und vielen anderen. Seit 2008 ist Polziehn Professor für Jazz-Klavier an der Kunstuniversität Graz. Die Frankfurter Rundschau bezeichnete ihn als „eine der interessantesten pianistischen Entdeckungen der letzten Jahre“.

Martin Gjakonovski, geboren 1970 in Skopje, übersiedelte 1991 nach Köln, um an der Musikhochschule Jazz-Bass zu studieren. Darüber hinaus besuchte er Meisterkurse bei Reggie Workman, Arild Andersen, John Clayton, Mike Richmond und Eddie Gomez. Seit 23 Jahren in Deutschland hat er mehr als 90 CD-Produktionen mit unterschiedlichen Formationen aufgenommen, mit erstklassigen Jazzmusikern aus Deutschland, USA und Europa wie etwa Dusko Goykovich, Bob Berg, Antonio Farao und Lynne Arriale. Martin Gjakonovski war sieben Jahre festes Mitglied im Trio der deutschen Jazzlegende Paul Kuhn und gehört zu den gefragtesten Bassisten Deutschlands. rhp

Termin

Sonntag, 21. Mai, 17 Uhr, Villa Wieser, Obere Hauptstr. 3, Herxheim