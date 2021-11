Uwe Seeler in der SWFV-Sportschule in Edenkoben? Ein 14-Jähriger radelt hoch und drückt den Auslöser seiner neuen Kamera. Später bekommt Hans Joachim Schatz noch das Autogramm dazu.

Am Freitag feiert Uwe Seeler, einer der bekanntesten deutschen Fußballspieler der Nachkriegszeit, seinen 85. Geburtstag. Vor 63 Jahren war er mit dem Hamburger SV im Hotel der SWFV-Sportschule in Edenkoben einquartiert. Am nächsten Tag, am Sonntag, 4. Mai 1958, stand nämlich das Endrundenspiel zur deutschen Meisterschaft gegen den 1. FC Nürnberg im Südweststadion in Ludwigshafen an.

Das hatte sich natürlich auch in Edenkoben herumgesprochen. Ein großer Verehrer des Hamburger Stürmers war der damals 14-jährige Hans Joachim Schatz. Dessen Vater, Hans Schatz, Schulrektor in Edenkoben, war seit Jugendjahren ein begeisterter Fußballer. Später nahm er an Lehrgängen unter Sepp Herberger in der Sportschule des SWFV teil. Als Lehrer hat er Generationen von Edenkobener Buben für den Fußballsport und den Teamgeist motiviert. Sohn Hans Joachim war also vorgeprägt.

Die Chance

Damals standen das Sammeln und Tauschen von Bildern der Fußballmannschaften und -spieler hoch im Kurs. Buben präsentierten stolz ihre vollgeklebten Sammelalben. Sein großes Sportidol einmal ganz aus der Nähe zu bewundern, das wäre allerdings ein echter Volltreffer. Und jetzt, da Uwe Seeler auf der Ludwigshöhe ist, wäre das die einmalige Gelegenheit, sagte sich Hans Joachim Schatz. Also radelte er am Samstag mit einer Schulfreundin zur Ludwigshöhe. Tatsächlich, da saßen sie, die Hamburger Fußballstars, auf der Terrasse des Sporthotels und spielten Schach. Kurz zuvor hatte Hans Joachim eine Adox-Kamera als Konfirmationsgeschenk erhalten. Er näherte sich mit gehörigem Respekt, fokussierte die Promis und drückte ab: Uwe Seeler, sein Bruder Dieter und mit breitem Rücken der Kapitän des Hamburger SV, Jochen Meinke, waren auf den Film gebannt.

Seeler schickt Foto signiert zurück

Tags darauf fuhr Hans Joachim zum Spiel nach Ludwigshafen. Er drückte seinem Idol die Daumen und feuerte den Hamburger SV lauthals an. Es half, wie er später sagte: Uwe Seeler erzielte zwei Tore, der HSV siegte mit 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg und stand damit im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1957/58.

„Ich schickte das Foto nach Hamburg“, erinnert sich Hans Joachim Schatz. „Uwe Seeler signierte das Bild und schickte es mir zurück. Natürlich war ich mächtig stolz. Geblieben ist mir als besondere Jugenderinnerung meine erste und wahrscheinlich letzte Begegnung mit ,Uns Uwe’.“

Das Endspiel in Hannover gegen den FC Schalke 04 verloren die Hamburger mit 0:3. Das schmälert die Jugenderinnerung und die Verehrung für Uwe Seeler keineswegs.