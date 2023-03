Wenn’s so läuft wie all die Jahre, werden sich am 14. März in aller Früh wieder lange Schlangen vor den Stellen bilden, wo sich ab 9 Uhr Karten für das Fest ergattern lassen.

Dabei steht noch gar nicht fest, wer bei der 39. Auflage vom 12. bis zum 23. Juli auf der Günther-Klotz-Anlage auftreten wird. Höhepunkt wird jedenfalls vom 20. bis 23. Juli die Open-Air-Bühne am Mount Klotz sein. Am Abend vor dem Vorverkaufsstart fallen traditionell die ersten Namen.

Karten gibt es auch über die Online-Plattform von Eventim. Erstmals wird es auch ein Festival-Ticket geben mit dem vollen Hauptbühnenpaket auf einem Ticket zu 66,80 Euro. Das Tagesticket kostet jetzt 17,20 Euro. 70 Prozent des Programms beim Familienfest bleiben kostenfrei.

Im Netz: www.dasfest.de