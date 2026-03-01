Mit dem Stück „Unsichtbar“ nach dem gleichnamigen Jugendbuch geht das Herxheimer Chawwerusch Theater das Problem Mobbing an.

Alle sehen doch, was dem Mobbingopfer angetan wird. Aber keiner hilft. Und so fühlt sich der Gemobbte, als wäre er unsichtbar geworden. Aber vielleicht handelt es sich dabei um eine Superkraft? Leandro Labantey spielt den Jungen, der sich spontan geweigert hat, den Klassentyrannen in der Matheprüfung abschreiben zu lassen. Ein Nein mit Folgen. Der Klassentyrann, MM genannt, macht dem Mitschüler aus Rache das Leben zur Hölle.

Die Grausamkeiten führen zu einem schweren Unfall. Foto: Stephan Wriecz

Das Stück zeigt klar, wie gezielt MM, vielleicht ein Kürzel für Meistermobber, vorgeht. Erst mal wird in kleinen Schritten ausgetestet, wie weit er gehen kann. Wehrt sich das Opfer? Bekommt es Unterstützung? Wenn nicht, dann ist der Steigerung der Schikanen keine Grenze gesetzt. Über den Spitznamen „Zitteraal“ nimmt MM dem Opfer mehr als nur den Namen. Papierkugeln fliegen, bald bohren sich auch spitze Gegenstände in den Rücken. Bald lauern MM und seine willigen Helfer auch außerhalb der Schule auf ihr Opfer.

Leandro Labantey macht in seinem ausdrucksvollen Spiel deutlich, wie groß die seelischen Verletzungen sind. Der Gemobbte zieht sich zurück, im Unterricht, aber auch außerhalb. Sein bester Freund hilft ihm nicht, aus Angst, dann selbst gemobbt zu werden. Und Kiri, die aufkeimende Liebe, erwartet von ihm zu kämpfen. Aber das liegt ihm nicht. Lieber liest er Comics über Helden mit Superkräften. Wenn Spiderman nach dem Biss einer Spinne solche Superkräfte gewinnt, dann könnte er doch durch einen Wespenstich ebenfalls rettende Superkräfte bekommen und für seine Feinde unsichtbar werden?

»Unsichtbar« überzeugt durch den sensiblen Umgang mit dem Thema Mobbing. Foto: Stephan Wriecz

Wie sich Mobbing bis ins Unerträgliche steigert, erzählt das vom Chawwerusch-Team erarbeitete Stück im Rückblick. Da liegt der Gemobbte nach einem so genannten Unfall im Krankenhaus und ist wieder sichtbar, sprich, er wird von mehr Menschen als nur seiner kleinen Schwester wahrgenommen. Gerettet hat ihn eine Lehrerin, die selbst in ihrer Schulzeit gemobbt wurde. Über die Narben auf ihrem Rücken ließ sie das Tattoo eines Drachen stechen, und der erwacht, wenn sie Mobbing sieht.

Miriam Grimm liefert eine Glanzleistung rasanter Wandelbarkeit, denn sie schlüpft in sämtliche Personen, die den Jungen umgeben. Sie ist seine Mutter, seine liebevolle kleine Schwester, sie ist die temperamentvolle Kiri und der zögerliche beste Freund. Sie kann, sehr zum Vergnügen der Schulklassen im Publikum, den alten Mathelehrer geben, der die Noten laut ansagt und kommentiert. Ihr gelingt es über die Körpersprache den gefürchteten Mobber MM zu zeichnen, obwohl sie viel zierlicher ist als Leandro Labantey. Ganz bei sich selbst ist Miriam Grimm als engagierte Lehrerin, die aufgrund ihrer eigenen Mobbingerfahrung als einzige nicht wegschaut.

Szene aus »Unsichtbar«. Foto: Stephan Wriecz

Mit einfachen, aber effektiv eingesetzten Mitteln gelingt es dem Chawwerusch Team um die Regisseurin Susanne Schmelcher und Ausstatterin Sarah Sauerborn, einen Spannungsbogen aufzubauen und zu halten. Ein paar Stellwände auf Rollen bilden die Tafel in der Schule, aber auch die Bahnunterführung, in der sich der Junge versteckt. Wie im Unterricht kommt der Overhead Projektor zum Einsatz und zaubert mit der passenden Folie einen nächtlichen Sternenhimmel auf den Hintergrund, der für den verletzten Rücken des Jungen steht. Und das Erwachen des Drachen wird auf diese Weise schön visualisiert. Akustisch lassen die Darsteller ihn fauchen und knurren. Die in ihm kanalisierte Wut und Wachsamkeit führt zur Rettung des Opfers, dessen Welt wieder ins Lot kommt. Das Happy End, das im realen Leben für Mobbingopfer meist erst durch den Wechsel der Schule oder des Arbeitgebers eintritt. Es müssten eben mehr Menschen einen inneren Drachen haben…

Termine

„Unsichtbar“ wird am 6. und 7. März im Theatersaal in Herxheim gespielt, wird auf Anfrage aber auch in Schulen aufgeführt. Infos und Tickets: www.chawwerusch.de

