Eine Ausstellung zu den 80ern – schwierige Sache. Nicht, weil es zu wenig Funde gäbe aus der Zeit. Es gibt eher zu viele. Und zu viele Experten, die sie selbst erlebt haben.

Im Juni wagt sich das Landesmuseum im Karlsruher Schloss an ein noch recht junges Kapitel der deutschen Geschichte. Eine Erlebnisausstellung soll die Schau werden, mit viel Nostalgie für die, die das alles wirklich erlebt haben: die Norweger-Pullis der gerade – übrigens in Karlsruhe – gegründeten Grünen, die neongrellen Aerobic-Stulpen der Popper, asymmetrische Haarschnitte und androgyne Mode mit dicken Schulterpolstern. Grellgelb strahlen werden wieder die Friesennerze der Atomkraft-Gegner, die mit ihren Treckern im Wendland die Zufahrtsstraßen zum Endlager Gorleben blockierten und sich vor den anrollenden Castoren an den Schienen nicht mit Sekundenkleber, sondern mit Ketten fixierten.

Es war ein Jahrzehnt, in der sich die Massen an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen wollten. 300.000 Menschen demonstrierten allein 1981 in Bonn gegen den Nato-Doppelbeschluss zur nuklearen Aufrüstung – mehr als die damalige Bundeshauptstadt Einwohner hatte. Hausbesetzer stellten sich gegen Immobilienhaie, das erste Hüttendorf gegen Abholzung wurde gebaut, und gegen die Volkszählung regte sich weit mehr Widerstand als gegen den jüngsten Zensus, den die meisten ohne viel Aufhebens abhakten. Was ist eigentlich aus dem Waldsterben geworden, das in den 80ern eine wahre Endzeitstimmung heraufbeschwor?

Zeitreise mit Zauberwürfel und Rollerskatern

Zugleich startete in den 80ern auch schon die Gegenbewegung. Die einen verweigerten sich der Gesellschaft komplett, rempelten zu Punk und Pogo auf der Tanzfläche und sprachen Passanten in gut besuchten Fußgängerzonen an: „Haste mal ne Mark?“ Viele aber traten den Rückzug ins Private an: Statt in Kifferkneipen abzuhängen wie die großen Geschwister verfolgte man im mattschwarzen Interieur zum Plastikpop von Milli Vanilli die Börsenkurse. Wer in den 80ern noch klein war, wird Abende mit den großen Samstagabendshows erinnern. Dass man zum Telefonieren den klobigen Apparat an der langen Leine ins Kinderzimmer schleppte. Und die erste Flugreise.

Rollerskates, Gameboy und Zauberwürfel Foto: Uli Deck

„Die 80er – Sie sind wieder da!“ soll also ein großes Déjà-vu werden: eine Zeitreise mit Zauberwürfel und Rollerskatern, Game Boy und Ghettoblaster, Vokuhila und Flashdance. Über die Pläne informierte das Museum am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresprogramms. Der geblümte Helm der Grünen-Politikerin Petra Kelly von der Mutlanger „Promiblockade“ gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen soll zu sehen sein und eine Lederjacke von Scorpions-Sänger Klaus Meine, die er im September 1989 beim Auftritt in Moskau trug. Denn auch die Montagsdemonstrationen gehören zu dem ereignisreichen Jahrzehnt zwischen Kaltem Krieg und Mauerfall.

Grundig Walkman Beat Boy 160 von 1984, Foto: Badisches Landesmuseum/Peter Gaul

Die Kraft der Erinnerung wollen Brigitte Heck und Gastkurator Martin Wacker, dessen Name eng mit dem in jener Zeit gegründeten Fest auf dem Mount Klotz verbunden ist, mit allen Sinnen beschwören: Eintauchen soll man in ein typisches Jugendzimmer mit „Bravo“-Starschnitt, Düfte schnuppern, die neu kreiert wurden, auf Schritt und Tritt begleitet im Hintergrund von der Musik, mit dem uns der Walkman auf Trab hielt. Dazu will der SWR Originalcover aus seinem Musikarchiv ausstellen. Bei einem Open Air vor dem Schloss spielt die Spider Murphy Gang. Auch Thomas Anders, Heinz-Rudolf Kunze und Udo Lindenberg stellen Erinnerungsstücke zur Verfügung. Und Tennisstar Steffi Graf entleiht ihre Goldmedaille der Olympischen Spiele in Seoul.

Termin

„Die 80er – Sie sind wieder da!“ vom 17. Juni bis 25. Februar 2024 im Badischen Landesmuseum im Schloss Karlsruhe