Oliver Baumann steht vor seinem ersten Turnier als Nummer eins und erhält nicht nur vom Bundestrainer Rückendeckung. Ein Experte meldet sich zu Wort, der selbst erst im höheren Alter ran durfte.

Basel (dpa) - Oliver Baumann muss sich vor den ersten Test-Länderspielen im WM-Jahr um seine Akzeptanz als deutsche Nummer eins keine Gedanken mehr machen. Nach dem Vertrauen von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann bekam der Schlussmann der TSG Hoffenheim nun auch ein großes Lob vom früheren Bundestorwarttrainer und Europameister Andreas Köpke.

«Oliver Baumann hat es sehr gut gemacht. Das Vertrauen in ihn ist gerechtfertigt. Er spielt eine sehr gute Saison. Olli hat zwar noch keine WM gespielt, aber er ist erfahren genug. Er hat es sich verdient, die Quali-Spiele hat er gut gemacht», sagte Köpke der Deutschen Presse-Agentur über den 35 Jahre alten Baumann. Köpke selbst feierte nach langer Reservistenrolle beim EM-Triumph 1996 sein Turnierdebüt als Nummer eins - mit 34 Jahren.

100 Prozent-Quote in WM-Saison

Baumann wurde von Nagelsmann nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen praktisch schon zum Turniertorwart im Sommer ernannt. Auch bei den Test-Länderspielen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz und am kommenden Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ghana soll er im Tor stehen. In dieser Saison spielte Baumann in den sechs Partien der WM-Qualifikation als einziger Nationalspieler die kompletten 540 Minuten.

Oliver Baumann (M) bereitet sich mit Jonas Urbig (2.v.l) und Alexander Nübel (r) auf das Training vor. Foto: Federico Gambarini/dpa

Baumann hatte erst im Herbst 2024 seine Länderspiel-Premiere gefeiert, als ter Stegen erstmals verletzt ausfiel. Vor einem Jahr wurde er im Zweikampf mit dem Stuttgarter Alexander Nübel von Nagelsmann zur vorläufigen Nummer eins ernannt. Bisher bestritt der Hoffenheimer zehn DFB-Partien. Bei einem großen Turnier stand er aber noch nicht im Tor. Dennoch fühlt er sich bereit für die große WM-Aufgabe im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko.

«Ich glaube, ich habe mir in der WM-Qualifikation schon ein bisschen Respekt erarbeitet. Und spätestens wenn die anderen Teams bei der WM eine Gegneranalyse machen, werden sie feststellen, dass dieser Baumann kein ganz Schlechter ist», sagte er im Interview der «Süddeutschen Zeitung».