Bei Daimler Truck ist der Gewinn 2025 eingebrochen. Die Vergütung der Chefin ist dennoch gestiegen. Woran liegt das?

Leinfelden-Echterdingen (dpa) - Die Vergütung von Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström ist im vergangenen Jahr trotz eines Gewinneinbruchs gestiegen. Das geht aus dem Vergütungsbericht hervor, den der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart veröffentlicht hat.

Demnach erhielt Rådström 2025 eine Gesamtvergütung (inklusive Versorgungsaufwand) von 3,2 Millionen Euro. 2024 hatte sie noch 2,85 Millionen Euro verdient. Das entspricht einem Plus von rund 13 Prozent. Rådström ist seit Oktober 2024 Vorstandsvorsitzende des Konzerns, zuvor war sie im Vorstand für Mercedes-Benz Trucks verantwortlich.

Die Vergütung setzt sich aus einem festen und einem variablen Teil zusammen. Der Anstieg lässt sich vor allem mit einem deutlichen Plus bei der festen Grundvergütung erklären. Diese stieg von rund 813.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro. Die variable Vergütung sank hingegen leicht.

Gewinneinbruch bei Daimler Truck

Der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers ist 2025 um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro. Auch der Umsatz und der Absatz gingen zurück. Vor allem US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft belastet.