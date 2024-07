In Bergatreute bricht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Drei Bewohner erleiden leichte Rauchgasvergiftungen.

Ravensburg (dpa/lsw) - In einem Mehrfamilienhaus in Bergatreute im Landkreis Ravensburg ist eine Dachwohnung komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 17.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung aus. Die Freiwillige Feuerwehr musste beim Löschen unter anderem das Dach öffnen, um an Glutnester zu gelangen. Drei Bewohner erlitten beim Verlassen des Wohnhauses leichte Rauchgasvergiftungen und kamen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert. Die Löscharbeiten sollen noch bis in die Nacht hinein andauern.