Bei einem Dachstuhlbrand in Kronau (Kreis Karlsruhe) sind zwei Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von 250.000 Euro. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Montagvormittag bei Arbeiten an dem Neubau ausgebrochen.

Kronau (dpa/lsw) - Demnach entzündete sich beim Hantieren mit einem Gasbrenner Styropor an der Dämmung des Hauses. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand den Angaben nach der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude ausbreitete. Zwei der Arbeiter erlitten bei dem Brand leichte Verbrennungen.

Mitteilung der Polizei