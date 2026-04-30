In Heidelberg ist am Mittwochabend ein Dachstuhl in Brand geraten. Das Feuer ist gelöscht - die Löscharbeiten waren schwierig.

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Heidelberg sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Sie seien zur Kontrolle ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen nach Feuerwehrangaben auf den gesamten Dachstuhl über. Auch die darunter liegenden Wohnungen wurden durch das Feuer und die Löscharbeiten so stark beschädigt, dass die Bewohner woanders untergebracht wurden. Gegen 01.00 Uhr war der Brand gelöscht. Die Ursache ist noch unklar.

Den Angaben der Feuerwehr zufolge war der Rauch am frühen Abend weithin sichtbar. Zunächst hatten die 50 Feuerwehrleute noch in dem Gebäude gelöscht. Aus Sicherheitsgründen bekämpften sie den Brand später nur noch von außen. Durch die Löschmaßnahmen fielen immer wieder Ziegel nach unten, dadurch seien Autos beschädigt worden.