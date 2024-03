Pforzheim (dpa) - Ein Schaden in sechsstelliger Höhe ist beim Brand einer Doppelhaushälfte in Pforzheim entstanden. Das Feuer brach am Donnerstagabend im Dachstuhl des Gebäudes aus. Alle Bewohner des Hauses konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand, wie es von der Polizei hieß. Die Ursache für den Brandausbruch ist noch völlig unklar. Der Schaden lasse sich noch nicht endgültig beziffern, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen, hieß es von den Einsatzkräften.

Mitteilung Polizei