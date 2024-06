Zwei Gebäude in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) sind durch einen Brand teilweise unbewohnbar geworden. Polizeiangaben zufolge war das Feuer am Dienstagvormittag im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte den Dachstuhl in Vollbrand gesetzt. Zudem griff das Feuer auf ein Nachbargebäude über. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Albstadt-Ebingen (dpa/lsw) - Beide Gebäude wurden geräumt. Wie viele Menschen sich zum Brandzeitpunkt darin befunden hatten, konnte eine Polizeisprecherin am Dienstag nicht sagen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

