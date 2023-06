Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim unter Teck hat einen Schaden von mindestens 300.000 Euro angerichtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Donnerstagabend kam Rauch aus dem Dachstuhl und die Dachgeschosswohnung brannte, wie die Polizei mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Die Bewohner konnten nach Polizeiangaben selbstständig das Haus im Kreis Esslingen verlassen und blieben unverletzt. Insgesamt 83 Feuerwehrleute waren bei den aufwendigen Löscharbeiten vor Ort. Ein Abschnitt der Straße wurde zeitweise gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kam. Ein Teil des Gebäudes wurde unbewohnbar, wie es hieß. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

