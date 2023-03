Ein Dachbrand in einem rund 40-Parteien-Haus in Sindelfingen hat am Freitagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wurden auf dem Dach Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, bei dem sich das leicht brennbare Dichtungsmittel Bitumen entzündet habe, erklärte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei dann vermutlich auf den Dämmstoff darunter übergegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa einer Stunde löschen. Es gab keine Verletzten.

Sindelfingen (dpa/lsw) - Zwischenzeitlich wurde das Haus komplett evakuiert und es wurden großflächige Straßensperrungen eingerichtet. Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zwölf Rettungswagen sowie ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Der Schaden am Dach beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf 10.000 Euro.

Am Nachmittag wurde bekannt, dass wohl alle Bewohner wieder in das Haus zurück dürfen. Es musste allerdings noch geklärt werden, ob auch die Bewohner der Dachwohnungen wieder ihr Heim betreten können. Möglicherweise ist durch Löscharbeiten Wasser in die betroffenen Wohnungen gelangt. Eine Einsturzgefahr liegt laut Polizei nicht vor.

Am Nachmittag war der Bereich um das Gebäude immer noch großflächig abgesperrt. Die Rettungskräfte zogen sich aber langsam zurück.