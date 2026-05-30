An einem Gebäude im Hohenlohekreis brennt es an zwei unterschiedlichen Stellen. Der Schaden ist hoch.

Künzelsau (dpa/lsw) - Das Dach eines Jugendhauses in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist nach einem Brand eingestürzt. Als die Einsatzkräfte ankamen, soll das Vordach und der hintere Gebäudeteil bereits in Flammen gestanden haben, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen sollen dann auf das ganze Gebäude übergegriffen haben.

Der Schaden liegt laut Schätzungen bei etwa 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes seien keine Menschen mehr im Gebäude gewesen, so die Ermittler. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.