Wer angesehener Champion sein will, sollte das in einem der vier großen Weltverbände sein. Der Landauer Diyab Dabschah will dort hin. Bei der 3. Landauer Fightnight trifft er auf einen Gegner, der auch ungeschlagen ist. Danach setzt sich Dabschah erst einmal eine Weile an den Schreibtisch.

Vitali Klitschko, Mike Tyson, Evander Holyfield – sie alle waren Weltmeister im wohl bekanntesten Boxverband: dem World Boxing Council (WBC). Der Landauer Halbschwergewichtler Diyab Dabschah will