Beim Irish Spring Festival wird zwar eher Schorle im Dubbeglas getrunken, und doch scheint sich das Haus des Gastes in Bad Bergzabern in ein irisches Pub zu verwandeln.

Die Musik passt dazu, die Stimmung auch, und vor allem das lauthals Mitsingen, das jeder Irlandbesucher von den urigen Pubs kennt. Was das betrifft, stehen die Pfälzer den Iren in nichts nach.

Zum dritten Mal macht das Festival irischer Folkmusik auf Einladung von Alfons und Gerry Getto in der Südpfalz Station. Die Fans der Klänge der grünen Insel seien immer mehr geworden, erzählt der Veranstalter. Diesmal ist der Saal so gut wie ausverkauft. Das Reizvolle am Festival: Nicht nur eine einzelne Band wird präsentiert, sondern man lernt ganz verschiedene Varianten der Keltenmusik kennen – von traditionell bis experimentell. Nicht zu vergessen das Extra: eine Tänzerin.

Die Iren üben Bad Bergzabern auszusprechen

„Die Iren üben schon den ganzen Tag, „ Bad Bergzabern„ zu sagen“, lacht Moderatorin Siri Svegler und kündigt „Legenden auf der Bühne“ an. Den Auftakt machen Sängerin Eleanor Shanley und Gitarrist Ultan Coblon, die in ihrer Heimat bestens bekannt sind. Sie begrüßen natürlich „Bad Bergzabern“, was mit tosender Heiterkeit quittiert wird.

Eleanor Shanley hat eine hinreißende, glasklare, aber auch sehr modulierte Stimme, die direkt ins Herz schwebt, zum Beispiel bei einem traditionellen irischen Liebeslied oder einem Anti-Kriegs-Song. Im Kontrast ist Ultan Coblon Stimme eher spröde. „Dance to Paper Roses“ singen die beiden, leise, poetisch, und man schmilzt dahin.

Wie in einem Singing Pub

Aber das Duo, das erst seit kurzen gemeinsam auftritt, kann nicht nur Balladen. Es spielt auch Gute-Laune-Musik in dem typischen hüpfenden Rhythmus, der zum Tanzen und Mitklatschen einlädt. Shanley und Coblon entführen ihre Zuhörer in einen Singing Pub. In diesen Kneipen darf jeder singen, was er will, von Ave Maria über Dirty Old Town bis Waltzing Mathilda. Die beiden demonstrieren das mit sichtlichem Vergnügen – und das Publikum singt aus voller Kehle mit.

Spürt man bei Eleonor Shanley und Ultan Conlon stark die traditionellen Wurzeln, so hat sich die Conor Mallon Band teilweise davon gelöst und bringt andere Facetten und Farben in den Irland-Sound. Bandchef Mallon, der sich herrlich frech mit der Zuhörerschaft unterhält, gilt als Vertreter der jungen irischen Dudelsack-Spieler-Generation. Zusammen mit Jack Warnock, Gitarrist und Sänger, Conor Markey, E-Gitarrist, und Fintan Mulholland, Handtrommel und Whistle, hat er einen irisch-rockigen Stil entwickelt. Vier kernige Typen sind da auf der Bühne, gute Musiker, die wissen, wie man einen Saal zum Kochen bringt. Ein Lied beginnt klangverliebt meditativ, nimmt dann rhythmisch Fahrt auf und endet in einem musikalischen Orkan. Viel Technik und Hall sind dabei, viele Effekte, und doch hört man mit jedem Ton, wo diese Musik ihren Ursprung hat.

Der Auftritt der Tanzfee

Jetzt tritt auch die Tanzfee auf, eine eindrucksvolle Erscheinung im Glitzershirt, mit silbernen Schnallenschuhen und einer roten Blume im Haar. Lenka Fairy ist europäische Meisterin im irischen Tanz und hat dieses Fach tatsächlich an der Universität Limerick studiert. Strahlend, graziös, überaus präzise bewegt sie sich, der Oberkörper bleibt unbewegt, während die Füße in atemberaubender Geschwindigkeit Schwerstarbeit leisten.

Nach der Pause ist Iona Fyfe mit ihrem Trio an der Reihe, obwohl sie eigentlich in einem irischen Festival nichts zu suchen hat. „Die Sängerin ist Schottin“, erklärt Moderatorin Siri Svegler. „Aber das Irish Folk Festival ist eine große Familie; da gehört es sich, ab und zu mal eine Cousine einzuladen.“ Die „Cousine“ allerdings kann dem Rest der Familie nicht ganz das Wasser reichen, wie sich herausstellt. Zwar hat Iona Fyfe, die in einem speziellen Aberdeen-Dialekt singt, eine schöne klangvolle Stimme. Doch sie bevorzugt hin und wieder einen Kleinmädchen-Sound, der befremdlich wirkt. Überhaupt hat sie sich mit eckigen Bewegungen und Klatschehändchen eine Art Kindchen-Schema angewöhnt. Das ist Geschmackssache. Die Folksängerin ist im übrigen Patriotin: In eher traditioneller Weise besingt sie Schottland und ihre Heimatstadt Aberdeen und steht dabei ganz im Mittelpunkt. Die beiden Musiker Michael Biggins, Keyboard, und Rory Carter, Mandoline, sind nur Begleiter.

Das große Finale

Wer das Irish Spring Festival schon kennt, freut sich auf das Finale, bei dem alle Bands gemeinsam auf die Bühne kommen. Jedes Instrument, jede Stimme kommt dabei noch einmal zur Geltung. Man freut sich ein letztes Mal an der charismatischen Tänzerin und bestaunt, wie Fintan Mulholland, der bisher nur die Trommel geschlagen hat, in atemberaubenden Tempo die Tin whistle beherrscht.

„Wir sind mit dieser Musik alt geworden“, sagt im Foyer lächelnd eine Besucherin, die sich an die Irland-Begeisterung der siebziger Jahre erinnert. Mag sein. Aber wer die Freude an diesem Abend erlebt hat, ahnt: Sie hält im Herzen jung.