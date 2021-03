„Hilf Deinem Verein 2.0“: Ihre Corona-Hilfsaktion gehe zum Frühlingsanfang in die zweite Runde, teilte die VR-Bank Südpfalz am Freitag mit.

Um die Vereine in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen, hatte die Bank im ersten Lockdown eine Crowdfunding-Initiative gestartet. Vereine stellten ihre Schwierigkeiten vor, Unterstützer konnten für sie spenden, die Bank gab dazu. „Niemand hätte zu Beginn gedacht, dass am Ende der Aktion rund 450.000 Euro für die südpfälzischen Vereine zusammenkommen“, zeigte sich der Vorstandsvorsitzende Christoph Ochs begeistert. Rund 90 Vereine machten mit.

Im Winter kam der erneute Einbruch: Übungsstunden fielen aus, Vereinsheime blieben geschlossen. Deshalb starte sie am 22. März eine zweite Auflage ihrer Crowdfunding-Initiative, so die VR-Bank. Vereine haben 30 Tage Zeit, so viel Spenden wie möglich zu sammeln. Auf ihren Projektseiten können Vereine ihre Situationen schildern und den Blick nach vorne richten, was mit den Spenden alles bewegt werden könnte. Wieder lege die VR-Bank Südpfalz auf jede erste Spende eines Spenders ab zehn Euro zehn Euro drauf. Diesmal sei das Co-Funding pro Projekt auf 2500 Euro limitiert. 50.000 Euro stelle die Bank zur Verfügung.

Die Aktion läuft bis 30. Juni. Unter allen teilnehmenden Vereinen schreibt die VR-Bank Südpfalz einen Kreativitätspreis aus. Das kreativste Video, welches die Vereine auf ihren Projektseiten zum Thema „Zuversicht“ hochladen, wird mit 1000 Euro ausgezeichnet.

Info

Nach Angaben der Bank können interessierte Vereine ab sofort ihre Projektseiten unter www.vrbank-suedpfalz.viele-schaffen-mehr.de einrichten. Rat und Tipps gebe Joshua Wurm unter Telefon 06341 5560-4011 oder nach E-Mail an joshua.wurm@vrbank-suedpfalz.de.