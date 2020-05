Diese Aktion der VR-Bank Südpfalz gehört zur Imagepflege. Unternehmen ist daran gelegen, sich einen guten Namen aufzubauen oder zu verteidigen. Einer ihrer „Gewinner“ in Corona-Zeiten, in denen es Vereinen an den Kragen geht, in denen die Landesregierung zehn Millionen Euro bereitstellt für Anträge auf Soforthilfe bei drohender Insolvenz, ist der FV Neuburg: Er führt das Ranking bei „Hilf deinem Verein“ an.

Stand gestern um 14.40 Uhr hatte der FV Neuburg 11.160 Euro auf dem Konto. Mittel von 353 Unterstützern und der VR-Bank. Auf jede erste Spende eines Förderers ab zehn Euro zahle die Bank zehn Euro drauf, erklärt Ralf Horder zur Crowdfunding-Aktion als „genossenschaftlichen Beitrag“. Bis 29. Mai kann für den FVN gespendet werden. Beitrag der Bank: 3530 Euro.

„Das ist Wahnsinn. Im Moment macht da jeder mit im Dorf, ob Groß oder Klein“, sagt Michael Reinhard, einer von vier Vorständen des Vereins, der als Administrator einsehen kann, wer gespendet hat. So wird ein Dankeschön möglich, kann auf Wunsch eine Spendenbescheinigung zugestellt werden. Er weiß zum Beispiel von einer Privatspende von 1000 Euro. Von seiner Familie hätten sieben gespendet.

Flyer verteilt

Nachdem Reinhard als Erster das Projekt bei der Bank einreichte, verteilten Jugendspieler im Ort Flyer, um dies bekannt zu machen. Dazu gehört dieser Text: „Schon seit Wochen fehlen uns die wichtigen Einnahmen aus unserem eigenen Wirtschaftsbetrieb. Nun mussten wir auch unser jährliches Sportfest absagen, was finanziell eine Katastrophe für uns darstellt.“ Und weiter: „ Um den Spielbetrieb für Aktivität und Jugend auch nach Corona abzusichern, braucht der FV Neuburg nun die volle Unterstützung seiner Fans und Mitglieder.“

Die lassen sich offenbar nicht zweimal bitten. Noch etwas Anschub braucht die DRLG Landau. Acht Unterstützer hatte sie gestern, sie schreibt: „Eine wichtige Säule der Einnahmen unserer Ortsgruppe stellen mit rund 25.000 Euro die Erlöse aus unseren Kursen/Lehrgängen dar – Geld, dass uns gerade zur Deckung der laufenden Kosten fehlt.“ Durch Corona seien etwa die Hälfte der jährlichen Einnahmen gefährdet, „eine dramatische Situation für eine rein ehrenamtliche Hilfs- und Rettungsorganisation“. Kontostand: 178 Euro, 80 von der Bank. Bis 4. Juni kann gespendet werden.

Die Ausgaben laufen

Der TSV Kandel stand bei 942 Euro (330 von der Bank) und 33 Unterstützern. Seine Geschichte, verkürzt: Bedingt durch die Coronakrise sind einige hochkarätige Sportveranstaltungen ausgefallen und mussten abgesagt werden. Durch den Ausfall von Bienwaldmarathon, Handballstadtmeisterschaften, Turn-Cup, Abendsportfest und Kinderferienwoche fehlen wichtige Einnahmen.

Der Verein, für den zuletzt gespendet worden ist, rutscht im Tableau nach vorne. „Da unser Clubhaus nicht geöffnet hat und keine Medenspiele oder Veranstaltungen stattfinden dürfen, fehlen uns wichtige Einnahmen“, schreibt der TC Erlenbach. „Unsere monatlichen Ausgaben, Abzahlung des Kredits für unser Clubhaus, Strom, Wasser, Müll, Versicherungen, laufen aber trotzdem weiter.“ Elf Unterstützer waren bis gestern da, 260 Euro auf dem Konto.

Horder gefällt die Solidarität der Vereine. Da werde kreuz und quer für den anderen eingezahlt.

Nach 30 Tagen auf dem Konto

Beim Corona-Projekt waren bis gestern auch der FC Bavaria Wörth, SV Hagenbach, FC Berg, SV Scheibenhardt und der TTC Büchelberg als Teilnehmer gelistet. Der 100 Jahre alte FC Berg schreibt: „Am Ostersonntag hätte als Heimspiel das Kreispokal-Halbfinale gegen Rheinzabern und am 1. Mai das Kreispokal-Endspiel in unserem Waldstadion stattfinden sollen.“ Große Ereignisse, ausfallen würden wie das im Sommer geplante Sportfest. „Und damit leider auch die dringend notwendigen Einnahmen zur Finanzierung unserer vereinseigenen Sportstätten.“

„Im Unterschied zum bisherigen Crowdfunding-Konzept der Bank gibt es dafür keine Zielsumme und die gesammelten Beträge werden bereits nach 30 Tagen an den Verein ausgeschüttet“, teilt die VR-Bank mit. Vereine könnten ihre Spendenseite einrichten unter www.vrbank-suedpfalz.viele-schaffen-mehr.de. Der Beitrag der Bank ist begrenzt auf 25.000 Euro.