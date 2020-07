Beim FV Neuburg „philosophierten“ sie, als sie die Initiative „Hilf deinem Verein“ der VR-Bank Südpfalz ergriffen hatten: 5000, 7000, vielleicht 10.000 Euro an zusätzlichen Einnahmen, die so wichtig sind, um den Verein durch die Corona-Krise zu bringen? Michael Reinhard und Fabian Schwarz nahmen am Montag in Landau den symbolischen Scheck entgegen. Über 30.220 Euro.

Die Initiative der Bank, die bis Ende August läuft: Leute können für ihren Verein 30 Tage spenden, sie gibt etwas dazu. Auf 150.000 Euro hat sie ihren Spendentopf vergrößert, 120.000 Euro hat sie schon ausgeschüttet. Der 73. Verein macht inzwischen mit.

Geflasht

Der FVN hat den Vogel abgeschossen: „Wir waren selbst geflasht“, sagte Schwarz. „Auch vereinsfremde Leute aus Neuburg“ hätten den Verein unterstützt „in einer Zeit, in der es nichts gegeben hat außer schlechten Meldungen. Auf einmal kommt so was und der FVN geht durch die Decke.“ „So eine Einzelsumme“ an Spende „hätten wir nie zusammenbekommen“, stellte Clifford Jordan, Vorstandsmitglied der VR-Bank, heraus. 10.210 Euro sind ihr Anteil.

„Wir sind selbst im Verein und wissen, wie schwer das für Vereine wird ohne Einnahmequellen“ wegen Corona, sagte Jordan, der wie sein Vorstandskollege Jürgen Büchler, Regionaldirektor Christian Bauchhenß und Marktbereichsleiter Hans Kirsch, der früher in Neuburg Fußball spielte und Beisitzer im neuen Vereinsvorstand ist, mit den beiden Neuburgern zuprostete. Mit der Initiative habe die Bank einen Impuls setzen wollen, mit dem Vereinsmitglieder noch näher an ihre Vereine heranrücken könnten.

Spender auf Tafel gelistet

Reinhard nannte es „eine einmalige Geschichte“. Der Verein habe eine Kommunikationsstrategie festgelegt und eine Lawine losgetreten mit Aufrufen in sozialen Medien und Aktionen. Seine 330 Mitglieder und etwa 700 andere zogen mit, die meisten Spender sind auf einer Tafel gelistet, die einen Platz im Vereinsheim bekommen soll. „Wir haben viele Ideen, es ist viel notwendig“, sagte Reinhard. Die Spendensumme, nach seinen Angaben etwa 30 Prozent der Jahresbilanzsumme des FVN in normalen Zeiten, werde in alle Bereiche des Vereins fließen, der verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen werde.