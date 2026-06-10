Heimspiel mit Hochspannung: Croupier Joguncic will bei der Europameisterschaft aufs Treppchen. Warum er dennoch nervös ist.

Baden-Baden (dpa) - Für Croupier Temin Joguncic im Casino Baden-Baden sind die diesjährigen European Dealer Championship - die Europameisterschaften der Croupiers und Dealer - zwar ein Heimspiel. Weil dadurch aber die Familie sowie viele Freunde und Kollegen zuschauen, steigt bei dem 27-Jährigen die Nervosität: «Jedes Augenpaar mehr ist ein Fünkchen mehr Aufgeregtheit.» Auf der anderen Seite sei es die gewohnte Umgebung samt bekannter Tischhöhen.

Joguncic hat 2024, 2025 und 2026 die Deutschen Meisterschaften gewonnen und im vergangenen Jahr bei den europäischen Wettbewerben in Roulette und Black Jack den vierten Platz erreicht. Nun würde er gerne unter die besten Drei kommen, sagte der gebürtige Baden-Badener. «Das wäre natürlich ein Traum.»

Für den Geschäftsführer der Baden-Württembergische Spielbanken, Tobias Wald, gehört Joguncic «zweifelsohne zu den Besten seines Fachs und ist ein professioneller wie charmanter Repräsentant einer ganzen Berufsgruppe».