Der Serbe Nikola Markovic wird auch in der kommenden Saison als Cheftrainer bei den Hakro Merlins Crailsheim an der Seitenlinie stehen. Das gab der Basketball-Bundesligist am Montag bekannt. Der 41-Jährige war vorigen Sommer als Assistenzcoach gekommen und hatte nach der Trennung von Sebastian Gleim den Chefposten übernommen. Die Crailsheimer beendeten die Spielzeit auf Tabellenplatz 13.

Crailsheim (dpa/lsw) - «Die letzte Saison war eine große Achterbahnfahrt. Wir hatten einige Ziele und das Hauptziel Klassenerhalt konnten wir erreichen», sagte Markovic. «Wir haben das letzte Jahr analysiert und positive Dinge gesehen, aber auch Sachen, die wir verändern und verbessern müssen.»

Vereinsmitteilung