Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim hat den finnischen Nationalspieler Edon Maxhuni verpflichtet. Der 24 Jahre alte Point Guard kommt vom niederländischen Meister Heroes Den Bosch, wie die Crailsheimer am Freitag mitteilten. Der Vertrag mit dem Amerikaner Prince Ali sei indes in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, hieß es weiter. Die Merlins starten am 2. Oktober (18.00 Uhr) gegen die EWE Baskets Oldenburg in die neue Bundesliga-Saison.

Crailsheim (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung