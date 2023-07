Mit der Verpflichtung von Keandre Cook nimmt der Kader des Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim weiter Formen an. Der 26-Jährige ist nach Center Galin Smith und Shooting Guard Brevin Pritzl der dritte Neuzugang, wie der Club am Montag mitteilte. «Keandre ist ein variabler Spieler für die Flügel- und Guard-Positionen der sowohl zum Korb ziehen kann als auch einen guten Distanzwurf hat. Deshalb kann er in verschiedenen Bereichen wichtig für unser Team sein», sagte Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat.

Crailsheim (dpa/lsw) - Cook spielte zuletzt in Nordmazedonien und holte dort mit MZT Skopje den Titel. Davor stand er in Frankreich bei ADA Blois unter Vertrag.

Vereinsmitteilung