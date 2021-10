Das für Samstagabend terminierte Auswärtsspiel des TV Bad Bergzabern in der 2. Basketball-Regionalliga beim ASC Mainz ist von der Spielleitung abgesetzt worden. Im Team des TV Bad Bergzabern ist am Donnerstag eine Covid-19-Erkrankung bestätigt worden – trotz längst vollständiger Corona-Impfung der Spieler und umfangreicher Hygieneregeln im Trainings- und Spielbetrieb. Wo der Spieler sich infiziert hat, ist nicht bekannt. Bei zwei weiteren Teamkameraden mit eindeutigen Symptomen fehlte am Freitagabend noch die Bestätigung der PCR-Tests. Zum weiteren Gesundheitsschutz hat Trainer Eric Marschke das Training abgesagt.