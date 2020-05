Ab 27. Mai dürfen Theater wieder von kleinem Publikum spielen. Was sagt das Herxheimer Chawwerusch zu den Corona-Lockerungen? „Wir freuen uns auch, dass es endlich eine Perspektive gibt, wann wo mit wie vielen Zuschauern wieder gespielt werden darf“, antwortet Pressereferentin Silke Bender. „Für unseren Frühjahrs-Spielplan im Theatersaal in Herxheim haben die schrittweisen Öffnungen aber keine Auswirkungen mehr, er entfällt komplett.“

Nach dem 27. Mai waren ursprünglich nur noch zwei Vorstellungen vom Schultheater Szenario geplant, das bisher jedoch noch gar nicht geprobt hat. Die Premiere der Produktion „Auf der Kippe“ entfällt also, teilt Bender mit. Es bleibt bei der bereits angekündigten Verschiebung des Sommerstücks „Liberté, wir kommen!“ ins nächste Jahr. An der Premiere der neuen Produktion „Wurzeln schlagen“ am 28. Juni will das Chawwerusch festhalten. Die Vorbereitungen laufen.