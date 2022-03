Stuttgart (dpa/lsw) - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat sich weiter erhöht. Innerhalb einer Woche wurden 1870,9 Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Am Vortag hatte dieser Wert bei 1833,6 gelegen. Sonntag vor einer Woche betrug die Wochen-Inzidenz 1485,7.

Wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer dürfte die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz aber noch deutlich höher sein. Bundesweit lag der Wert am Sonntag bei etwa 1527 - ebenfalls bei steigender Tendenz.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde in Stuttgart am Sonntag 17 678 neue Infektionen - das ist ein Anstieg auf insgesamt 2 484 209 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14 652 Menschen gestorben. Das waren sieben Menschen mehr als am Vortag.

Lageberichte des LGA