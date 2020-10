Die Kreisordnungsbehörde SÜW weist darauf hin, dass die Schutz- und Hygienemaßnahmen wegen Corona auch im Bereich des Breitensports gelten.

In den letzten Tagen hätten sich Auffälligkeiten gehäuft, beispielsweise bei Fußballspielen. Zuschauer würden Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln oftmals nicht einhalten.„Obwohl auf dem Gelände um den Sportplatz in der Regel ausreichend Fläche zur Verfügung steht, finden sich die Zuschauer immer wieder zu kleineren oder größeren Gruppen zusammen“, erläutert der Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann. Abstände würden nicht eingehalten und kein Mund-Nase-Schutz getragen. Er appelliert an alle, sich weiterhin an die Vorschriften zu halten. Zwar sei die Lage im Landkreis SÜW noch nicht so angespannt wie in anderen Regionen, sodass keine weitere Beschränkungen notwendig seien. Aber das könne sich zügig ändern.