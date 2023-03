Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Schauspielerin wie Corinna Harfouch tritt nicht alle Tage im Staatstheater auf. Jetzt kann man sie mit einem Programm zum Gedenken des in Deutschland gerade erst entdeckten litauischen Schriftstellers Antanas Škėma erleben.

Wie das Gastspiel zustande kam, erzählt Harfouch am Telefon: „Ich kenne die Karlsruher Schauspieldirektorin Anna Bergmann von zwei gemeinsamen Produktionen am Deutschen Theater in Berlin, „Persona“