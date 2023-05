Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Offenbacher Voltigiererin Chiara Congia ist Weltmeisterin im Team und Europameisterin mit ihrem Partner Justin van Gerven. Am Wochenende geht es für die 23-jährige Psychologiestudentin in Warendorf um die Nominierung für die Weltmeisterschaft. Es immer noch nicht so, wie es einmal war.

Am Wochenende steht mit der dritten Sichtung für die Weltmeisterschaft in Budapest Ende August das dritte Turnier innerhalb von sechs Wochen für Sie an. Fühlt sich das nach der über einjährigen Corona-Zwangspause schon an wie eine normale Saison?

Nein,