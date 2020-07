Frankfurt/Main (dpa) - Commerzbank-Chef Martin Zielke bietet seinen Rücktritt an. Das teilte das Geldhaus am Freitagabend in Frankfurt mit. Der Aufsichtsrat wolle in seiner Sitzung am 8. Juli 2020 darüber entscheiden.

© dpa-infocom, dpa:200703-99-666235/1