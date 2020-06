Wer jetzt schon sicher sein will, was er am 9. April 2021 um 20 Uhr unternimmt, kann Karten für die Show Witz vom Olli bestellen. Malermeister Oliver Gimber hat sich über Facebook und You-Tube eine so große Fangemeinde erarbeitet, dass er auch den Sprung auf die Bühne geschafft hat. Er zeigt sein neues Programm „Voll auf die 12“ in der Badnerlandhalle Karlsruhe. Darin erzählt der 55-jährige Pforzheimer wieder Witze und verrückte Geschichten aus seinem Leben als Chef, Unternehmer und Malermeister.

