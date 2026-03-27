Ein lebendiges Stück Musikgeschichte stand mit der Gruppe Colosseum im Tollhaus auf der Bühne. Warum das Sextett Legendenstatus genießt, zeigte sich während des Konzerts.

Aber mit Sänger Chris Farlowe, Gitarrist David „Clem“ Clempson und Bassist Mark Clarke sind immerhin drei Protagonisten dabei, die man gut und gerne als Fast-Originalmitglieder bezeichnen darf.

Clempson ist bereits 1969 zu der Kapelle gestoßen, ein Jahr später betraten Clarke und Farlowe die Arena. Damit kamen sie zwar zu spät, um an der Veröffentlichung des Bandklassikers „Valentyne Suite“ mitzuarbeiten. Sie gehörten aber zur Stammmannschaft, als 1971 „Colosseum Live“ aufgenommen wurde. Dieses zählt bis heute zu den aufregendsten Livealben im Rockbereich. Colosseum hat seither viele personelle Veränderungen durchgemacht, wurde zwischendurch auf Eis gelegt, dann Mitte der 1970er mit komplett verändertem Line-Up für knapp drei Jahre unter dem Namen Colosseum II zu neuem Leben erweckt und schließlich 1994 mit den „alten“ Musikern runderneuert, zu denen auch wieder Clarke, Clempson und Farlowe gehörten.

Immer wieder Lebenszeichen

Seither gibt es immer wieder Lebenszeichen von Colosseum, und es entstehen neue Alben; das letzte davon, „XI“, kam 2025 heraus. Mit gleich drei Songs daraus – „Not Getting Through“, „Won’t Be Satisfied“ und „No More Second Chance“ –, die musikalisch nicht viel Neues bieten, aber das Zeug dazu haben, nahtlos an frühere Colosseum-Heldentaten anzuschließen, eröffneten die Briten im Tollhaus. Verstärkt haben sie sich inzwischen mit ex-Gentle Giant-Schlagzeuger Malcolm Mortimore, Saxofonist Kim Nishikawara und Keyboarder Nick Steed, wobei die zwei Letztgenannten auch schon jenseits der 50 sind, im Vergleich zu Farlowe (85), Clempson (76), Clarke (75) und Mortimore (72) aber gerne als junge Hüpfer gelten dürfen.

Zeit macht eben vor niemandem Halt, schon gar nicht vor lange aktiven Promis. Darum galt in Karlsruhe das Interesse vor allem Chris Farlowe. Würde er es schaffen, über zwei Stunden lang auf den Beinen zu bleiben, und vor allen Dingen: Hat er noch die Stimme, die einst sogar die Rolling-Stones-Masterminds Mick Jagger und Keith Richards dazu brachte, ihm ihre Komposition „Out Of Time“ zu überlassen, die Farlowe 1966 auf Platz eins der britischen Charts hievte?

Nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung

Zu Frage eins: Der Sänger hatte spürbar Mühe, die Strapaze eines kompletten Gigs durchzustehen, schlug sich aber tapfer und fand durch den geschickt geplanten Ablauf der Show immer wieder Gelegenheit, sich von der Bühne zurückzuziehen und längere Sangespausen einzulegen. Zu Frage zwei – ist die Stimme noch da? – fällt die Antwort leicht: Ja, Chris Farlowe ist nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung, die Blues, Rock und Soul gleichermaßen beherrscht und beim Singen nach wie vor diese Urgewalt ausstrahlt, mit der sie schon vor über fünf Jahrzehnten zu punkten wusste. Und sollte ihm mal tatsächlich ein wenig die Puste ausgehen, ist immer noch der Bassist da, der sich wie im Jack-Bruce-Cover „Morning Story“ den Leadgesang mit ihm teilt oder ihn, wie bei „The Kettle“, sogar ganz alleine übernimmt.

Vieles dreht sich bei Colosseum heutzutage um Mark Clarke. Der ehemals kurzzeitige Bassist von Uriah Heep (er ist bei der millionenfach verkauften Komposition „The Wizard“ als Co-Autor aufgeführt, was ihm bis heute seine Miete sichert) wirkt auf der Bühne am beweglichsten, sein Bassspiel ist unglaublich, und die hohen Töne, die er singt, würden manchen Heldentenor auf der Opernbühne ins Straucheln bringen. „The Kettle“ war die rockigste Nummer, welche die Combo auf ihrer Spielliste stehen hatte. Das Interessante daran: Geschrieben wurde die Nummer einst vom Colosseum-Gründer, dem Saxofonisten Dick Heckstall-Smith. In dem Song kommt aber kein Saxofon vor, dafür aber umso mehr Gitarre, herausragend gespielt von Clem Clempson, der in der Vergangenheit unter anderem Mitglied von Humble Pie oder der Gruppe des Uriah-Heep-Sängers David Byron, Rough Diamond, war. Lässt man die unverzichtbaren, mit stehenden Ovationen gefeierten Bandklassiker „Valentyne Suite“ und „Lost Angeles“ einmal außer Acht, wurde die an „Valentyne…“ angelehnte, von Keyboarder Nick Steed geschriebene Instrumentalnummer „English Garden Suite“ aus dem neuen Album zu einem besonderen Höhepunkt. Ob die Altherrenriege es schafft, noch einmal im Rahmen einer weiteren Tour in die Region zu kommen, bleibt abzuwarten – wünschenswert wäre es auf alle Fälle.