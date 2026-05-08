Einmal Pfälzer, immer Pfälzer! Nicht nur mit diesem Bekenntnis begeisterte ClockClock-Sänger Boki am Donnerstag beim Unplugged-Gig im Universum Theater Landau.

Er war früher am Esstisch der Familie für die Gags zuständig, verriet Boki der Veranstalterin des Events, der Moderatorin und Podcasterin Miriam Audrey Hannah („Music made in Germany“). Dass er immer noch witzig ist, demonstrierte der aus Speyer stammende Sänger an diesem Abend vor 200 Gästen, die die Teilnahme am Gig gewonnen hatten, mehrfach.

Es war eine gelungene Mischung aus Musik und Plauderei. Boki erinnerte an die Anfänge seiner Band ClockClock, die er mit den aus Schifferstadt stammenden Produzenten Mark Vonsin und Fabian „Feezy“ Fieser gründete und deren erste Solo-Single „Sorry“ 2021 auf Platz eins der deutschen Airplaycharts landete. Seitdem konnten ClockClock mehrere Hits landen, etwa „Someone Else“ oder „Over“.

Boki genoss es, in Landau zu sein: „Es ist ein besonderer Abend für mich, denn ich habe hier gelebt und studiert, das war mein erster Schritt in die Eigenständigkeit. Und ich wusste nicht, ob ich hier heute eventuell jemanden treffe, dem ich noch was schulde.“ Letzteres: ein Scherz, klar. Das Einzige, was die Zuschauer für Boki in petto hatten, waren Fragen.

So wollte Jules (11) wissen, ob Boki auch Rap mag. „Ich mag jede Form von Musik, nicht nur ein Genre“, antwortete er. Zu einem wiederkehrenden Thema wurde der Titelsong der Kinderserie „Bumpetey Boo – der kleine gelbe Superflitzer“, den Boki während des einstündigen Unplugged-Sets ab und zu mal anstimmte. Das sei seine Lieblingskinderserie gewesen, wie er berichtete. „Die Serie kennt kaum jemand. Er hat immer an Blumen gerochen und wurde dann mutig und stark“, erklärte Boki, um kurz darauf an der auf dem Couchtisch stehenden Pflanze zu riechen, woraufhin seine Körperhaltung von chillig entspannt zu betont selbstbewusst wechselte. Die Einlage wurde mit Applaus honoriert. Er selbst könnte sich mit einer Hand beklatschen, diese spezielle Fähigkeit offenbarte er auf die Frage nach versteckten Talenten. Den Beweis trat er auch gleich an.

Bei der Unplugged-Show wurde Boki von Bandgitarrist Matthias Franz unterstützt. Boki sorgte dabei mit seiner einprägsamen Stimme für Gänsehautmomente. Herrlich erfrischend war auch das Geplänkel mit seinem Gitarristen. „Jetzt stehen sie alle, da müssten wir eigentlich die Setlist ändern“, meinte Boki. Matthias konterte: „Aber der nächste Song ist so schön.“

Daher blieb es bei der geplanten Setliste und Bokis Bedenken, die gefühlvolle Ballade „Too far gone“ könnte das Publikum runterfahren, war unbegründet. Die Zuschauer feierten jeden Song. Er selbst feierte ein ums andere Mal direkt im Zuschauerraum mit. Kein Wunder, dass es laute „Zugabe“-Rufe“ gab. „Ich konnte Matze überreden, Überstunden zu machen“, scherzte Boki, als beide auf die Bühne zurückkehren. So gab es noch ein im Flamencostil arrangiertes „Someday Soon“.

Als er zwei kleinen Fans, die aus Birkenheide und Karlsruhe angereist waren, zum Abschied dankt, sagte Boki: „Das nächste Mal spielen wir in Birkenheide und Karlsruhe, da würde ich wirklich mal sehr gerne bei ,Das Fest’ spielen, keine Ahnung, warum die noch nicht angefragt haben.“