In einer Online-Meldung des Sportausschusses der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam erfuhr Spielerin Julia Sefrin am Donnerstag davon: Christoph Morio wird in der nächsten Saison ihr Trainer sein. Er folgt beim Frauenhandball-Oberligisten auf Christian Hörner, der nach vier Jahren eine Pause nimmt.

Sefrin ist „positiv gespannt“. Hans Morio, Vater des 37-Jährigen, war in der Jugend einer ihrer Trainer gewesen. Christoph Morio, lange spielte er für den TV Offenbach und den TV Hochdorf, wird zum ersten Mal eine Frauenmannschaft trainieren. Nachdem der TVO die Zusammenarbeit mit ihm als Trainer der Oberligamannschaft 2018 nicht verlängerte (Michael Übel übernahm), stellte die HSG Ettlingen/Bruchhausen ihn im März 2019 als Trainer vor. Im Dezember des Jahres gab er das Amt aus familiären Gründen, wie es vom badischen Verbandsligisten hieß. Im Frühjahr 2021 begrüßte der TuS Heiligenstein ihn als kommenden Trainer. Seine Mannschaft gewann am Sonntag in der Pfalzliga in Wörth.