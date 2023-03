Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lass dich nicht unterkriegen – so ermahnt das Programmblatt der Aufführung von „Running“ die jugendlichen Zuschauer in der Karlsruher Insel. Guter Rat, denn das Jugendstück von Christina Kettering behandelt die Hoffnungen und Nöte von Heranwachsenden, die da an der Schwelle zu einer ungewissen Zukunft stehen.

Da trifft das Junge Staatstheater durchaus den Nerv seines Publikums. Denn das 2017 in Heilbronn uraufgeführte Werk, das die Ankündigung der Produktion als „Theaterstück