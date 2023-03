Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Hübsch ist sie ja, aber sie kann halt nix. Deshalb macht sie so komische Sachen“, habe man in ihren frühen Jahren über sie gesagt, erzählt Christina Kubisch schmunzelnd in einem Interview. Am Samstag wird sie die Klangkünstlerin und Elektronik-Pionierin mit dem Giga-Hertz-Preis 2021 des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe ausgezeichnet.

Angefangen hat Christina Kubisch, geboren 1948 in Bremen, mit Musik. Sie spielte Akkordeon, Geige und Querflöte. 1967 begann sie das Studium in einem anderen Medium, der Malerei.