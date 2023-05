Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christian Thomas kennt sich in Kandel aus. Hier habe er sechs Jahre mit seiner späteren Frau, die beiden haben zwei Mädchen, sieben und drei Jahre alt, gewohnt, erzählt er. Beim Softwareentwickler cjt in Karlsruhe-Knielingen arbeitet der Wirtschaftsinformatiker, der beim TV Hagenbach zu dessen Oberligazeiten spielte, immer noch. 2012 sind die beiden in ihr neues Eigenheim in Schwegenheim eingezogen. Als Handballtrainer kommt Thomas nun wieder zurück.

Nach der Saison übernimmt er in Kandel die Männer in der Pfalzliga. Thomas, Schwegenheim? Über seinen Vater Hans Thomas, den 2011 gestorbenen ehemaligen Torhüter und Olympiaschiedsrichter,