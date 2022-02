Der Landauer Jazzclub präsentiert am Sonntag, 13. März, 18 Uhr, im Gloria Kulturpalast das Quartett um den aus Hagenbach stammenden Saxofonisten Christian Steuber.

Bereits in jungen Jahren wurde Steuber als Mitglied in Peter Herbolzheimers Bundesjugendjazzorchester mit Preisen bedacht. Studiert hat der Saxofinist, der heute in Karlsruhe lebt, an der Musikhochschule Nürnberg. Seit 2011 leitet er die Jazzabteilung des Badischen Konservatoriums in Karlsruhe. Sein Quartett, das er für sein Diplomkonzert gegründet und fortan weiterentwickelt hat, besteht aus Michael Quast am Klavier, Michael Heise am Bass und Stefan Günther-Martens am Schlagzeug. In der Vergangenheit haben sich die vier der Musik von Herbie Hancock, Wayne Shorter und Stan Getz gewidmet. Jetzt sollen mehr die Kompositionen der Bandmitglieder zwischen Tradition und Moderne im Mittelpunkt stehen. Karten gibt es im Landauer Modehaus Morlock, Reiterstraße 6, Telefon 06341 87688.