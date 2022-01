Christian Job will seine Arbeit beim Pfalzligisten SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam in der nächsten Saison fortsetzen. Die Spielgemeinschaft ist froh, dass der 47-Jährige sich länger an sie bindet. In welcher Liga sie antreten wird, steht noch gar nicht fest.

Unabhängig vom Ausgang der Meisterschaft hat Coach Christian Job beim Handball-Pfalzligisten SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam bereits für die Spielrunde 2022/23 zugesagt. Seine Mannschaft ist ungeschlagen Tabellenführer. Der Aufstieg in die Oberliga ist nicht ausgeschlossen.

„Während anderswo die Trainer im Monatstakt wechseln, geht Christian Job dann in die vierte Spielzeit bei den Südpfalz-Tigern“, teilt die Spielgemeinschaft mit. Im Jahr 2019 kam er als Nachfolger von Jens Zwißler zur Mannschaft, die sich im Umbruch befand. Er blickt auf eine 20-jährige Karriere als Spieler und eine lange Trainertätigkeit zurück.

Größter Erfolg in Nußloch

In Kinderjahren war Christian Job zunächst beim Fußball, ehe er in der Schule in Wörth und beim TV Hagenbach in der C-Jugend mit Handball anfing. Als Aktiver folgte er dem Ruf seines Vaters Wilfried Job und schloss sich der TSG Friesenheim in der Regionalliga an, damals dritthöchste deutsche Spielklasse. Dort spielte er mit dem Kuhardter Peter Geiger zusammen. Weitere Stationen waren Kirrweiler, Schwetzingen, Hochdorf und Nußloch.

Seine erste Trainerstation war der TSV Kuhardt. Seinen Ehrgeiz hat er durch den Erwerb aller möglichen Trainerlizenzen bis zum A-Schein unter Beweis gestellt. Als Ausbilder im Pfälzer Handball-Verband werde er im Frühsommer auch eine vereinsinterne Trainerfortbildung anbieten, heißt es. Größter Erfolg seiner Trainerkarriere war die Meisterschaft in der Dritten Liga mit der SG Nußloch im Jahr 2017.

Noch keine Zeit für die Eisenbahn

Beruflich trägt der 47-jährige Bankkaufmann als Filialleiter in Edenkoben Verantwortung. Hat er noch Freiräume, so widmet er diese am liebsten seiner Familie in Hochdorf. Auch eine Modelleisenbahn kann er sein Eigen nennen. Dafür hat er aber nur sehr selten Zeit.

Seine Mannschaft spielt am kommenden Donnerstag gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim (20 Uhr, in Kuhardt). Der TSV Kandel (heute um 17.30 Uhr mit Trainer Zwißler gegen den TV Offenbach II) und die HSG Landau/Land (Sonntag, 18 Uhr, in Albersweiler gegen den Tabellenzweiten MSG Friesenheim/Hochdorf III) sind eher dran. Der TV Wörth pausiert wegen eines Corona-Falls beim Gegner TS Rodalben.

In Ottersheim sind sie stolz: „Christian gefällt das Umfeld, er arbeitet mit viel Spaß mit den jungen und strebsamen Spielern.“