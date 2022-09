Chris Thompson is on the road again und startet zum vierten Mal den Versuch, in Schwegenheim einen Stopp einzulegen. Der in England geborene und in Neuseeland aufgewachsene Chris Thompson, der hauptsächlich als Sänger der „Manfred Mann’s Earth Band“ bekannt geworden ist, hatte seit 2020 Jahr für Jahr probiert, einen Auftritt beim Schwegenheimer Gospelchor „Spirit of Sound“ zu absolvieren.

Ein Vorhaben, das aber leider jedes Mal von der Pandemie erfolgreich vereitelt wurde. Thompson steht jedoch weiterhin zu seinem Wort, die größten Erfolge seiner weltweit erfolgreichen Karriere auch in der Pfälzer Provinz live auf die Bühne zu bringen.

Bei seiner angeblich letzten Tournee nach 51 Jahren als professioneller Musiker, die unter dem Motto „The Final Round“ mit der Unterzeile „For the last time – all the Hits live“ steht, wird er von der norwegischen „Mads Eriksen Band“ begleitet. Der 74-jährige Thompson ist 1976 bei der damals schon populären „Manfred Mann’s Earth Band“ eingestiegen und hat die Gruppe seither, nach eigenen Worten, „nie so richtig verlassen“. Das klingt erst einmal seltsam, besonders wenn man bedenkt, dass der Sänger, Gitarrist und Komponist inzwischen schon mit seiner eigenen Formation „Night“ aktiv war und der ex-„Bad Company“-Frontmann Robert Hart längst seinen Platz am Mikrophon bei der „Earth Band“ eingenommen hat.

Hits von Thompsons Gesang geprägt

Aber die freundschaftlichen Verbindungen zwischen Manfred Mann und Chris Thompson bestehen nach wie vor weiter und eine offizielle Trennung der beiden wurde nie publiziert. Die „Earth Band“ verdankt Thompson aber auch sehr viel. Er war es, der den Progressive-Rockern kommerziellere Töne beibrachte und ihr damit – und mit seiner markanten Stimme – zum internationalen Durchbruch verhalf. Songs wie „Blinded By The Light“, „Spirits In The Night“, „Davy’s On The Road Again“, „Mighty Quinn“, „You Angel You“ oder „Don’t Kill It Carol“ sind zu Evergreens geworden und von Chris Thompsons Gesang geprägt. Fragt man ihn indessen nach seiner persönlichen „Earth Band“-Favoritenplatte erhält man eine ebenso bescheidene wie erstaunliche Antwort: „Solar Fire“. Dieses Album entstand nämlich bereits 1973, also drei Jahre bevor Thompson überhaupt Mitglied des Quintetts wurde.

Sein Lieblingsstück auf der Scheibe ist „Father Of Day, Father Of Night“, gesungen von Mick Rogers. Thompson hat die Nummer heute aber auf seine Spielliste übernommen und wird sie sicher auch in Schwegenheim zu einem Höhepunkt der diesmal hoffentlich wie geplant stattfindenden Show machen. Das Publikum darf sich an dem Abend ebenfalls über Lieder freuen, die er nicht für die „Earth Band“ geschrieben hat, sondern sie durch andere Künstler zu weltweiten Chartstürmern werden ließ. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Stück „You’re The Voice“, das sich 1987, gesungen von dem Australier John Farnham, hauptsächlich in Europa und „down under“ zu einem Megaseller entwickelte.

Info:

Chris Thompson am Freitag, 23. September, 20 Uhr, im Bürgerhaus Schwegenheim. Karten kosten 32,50, an der Abendkasse 35 Euro. Online-Ticketverkauf bis einschließlich Samstag, 17. September, unter www.spiritualchor.de/kontakt/kartenbestellung.