Ludwig von Beethoven und Friedrich Hölderlin sind wohl die prominentesten Opfer der Veranstaltungsstagnation 2020. Zum 250. Geburtstag wäre beider sicher in zahlreichen Feierlichkeiten gedacht worden. Für Chris Jarretts Lieder-Zyklus zu Gedichten von Hölderlin soll die Warteschleife nun ein Ende haben.

Der in der Südpfalz beheimatete prominente Pianist und Komponist will sein Werk mit dem Bariton Orlando Schenk am 6. November in Bad Bergzabern uraufführen. Geboren in den USA, pflegt