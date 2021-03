Ohne eine einzige gemeinsame Probe, unter Einsatz geringer technischer Mittel und ausschließlich online: So hat das Chorwerk Hagenbach jetzt ein gemeinschaftliches Musikvideo produziert – komplett aus Einzelstimmen.

Das Chorwerk Hagenbach, ein modernes Vokalensemble, hatte die Idee, in diesen Zeiten einen optimistischen Song zu „Shine“ von Popstar Emeli Sandé als gemeinsames Projekt aufzunehmen. Alle haben ihre Stimmen separat zu Hause aufgenommen und sich gefilmt, was alle Beteiligten viel Überwindung gekostet habe, sagt Vorsitzender Uli Steinmann. „Chormitglieder sind selten Solostars, die im Rampenlicht stehen wollen.“ In dem Chorwerk-Videoprojekt steckt viel gemeinsames Herzblut, unter anderem das von Dirigentin Julia Funk-Balzer und Reinhard André, dem versierten Bild- und Tonmeister, der die Einzelaufnahmen zum Video zusammengebastelt hat.

Das Projekt „Shine“ brachte den Mitgliedern einen enormen Motivationsschub, trotz Corona weiter regelmäßig an den virtuellen Proben per Zoom teilzunehmen. Und darauf zu hoffen, dass sich Chormitglieder wieder sehen und gemeinsam im Freien proben können, sobald steigende Temperaturen es erlauben.

2021 feiert der moderne Chor sein 25-jähriges Jubiläum. Derzeit singen rund 30 Chorwerker aus zehn südpfälzischen Gemeinden ein abwechslungsreiches Repertoire von Pop und Rock bis Gospel und neuen deutschen Liedern. Ein Patenprogramm für Chor-Interessierte soll Neulingen den Einstieg erleichtern: Denn Singen bei Chorwerk soll in erster Linie Spaß machen – auch Chorneulingen und Menschen, die von sich selbst behaupten, sie könnten nicht singen. Eine persönliche Betreuung hilft dabei, sich in die Chor-Gemeinschaft aufgenommen zu fühlen und gewährt praktische Unterstützung. Darüber hinaus nimmt Chorwerk regelmäßig an Stimmbildungsmaßnahmen und Fortbildungen teil.

Im Netz