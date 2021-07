Der Kreischor-Verband Südliche Rheinpfalz möchte einen Projektchor mit Frauen auf die Beine stellen. Das Projekt stehe noch ganz am Anfang, heißt es in einer Mitteilung. Zunächst soll eruiert werden, ob überhaupt Interesse besteht. Auch ein Leiter oder eine Leiterin wird noch gesucht. Diese Person soll bestimmen, in welche musikalische Richtung der Chor aufgestellt werden soll: klassisch, modern oder traditionell. Auftritte können für das Landesfest Rhein-Pfalz in Mainz oder das Deutsche Chorfest in Leipzig – beide im Mai 2022 – ins Auge gefasst werden. Weitere Auftrittsmöglichkeiten werden gesucht.